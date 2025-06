Slovenci v Braziliji z zmago odprli Ligo narodov RTV Slovenija Slovenski odbojkarji so uspešno začeli nastope v Ligi narodov. Na uvodni tekmi so v Rio de Janeiru v novi dvorani Maracanazinho s 3:1 (22, -21, 18, 15) premagali Kubance in slavili še četrtič v medsebojnih dvobojih.

