Indiana z nepričakovanim junakom in na poti k zgodovinskemu dosežku Ekipa Košarkarji Oklahoma City Thunderja, prvi favoriti za naslov v severnoameriški ligi NBA, so v finalu proti Indiana Pacers doživeli še drugi poraz. Na prvi tekmi v Indianapolisu so Pacers zmagali s 116:107 ter v boju na štiri zmage povedli z 2:1. Najboljša ekipa rednega dela sezone je presenetljivo izgubila tudi uvodno tekmo v domači dvorani.



