V vročih dneh je treba ustrezno poskrbeti tudi za živali Vlada RS Pred nami je poletje in z njim obdobje visokih temperatur. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, naj v vročih dneh živali ustrezno zaščitijo pred vročino. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas.

