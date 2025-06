V vročih dneh je živali treba ustrezno zaščititi pred vročino RTV Slovenija Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, naj v vročih dneh živalim zagotovijo zadostno količino vode, jih zadržujejo v senci, sprehajajo in prevažajo pa zjutraj ali zvečer.

