Protesti so se razširili, policijska ura v Los Angelesu in delu Washingtona 24ur.com Po ZDA so tudi v sredo potekali protesti proti politiki vlade predsednika Donalda Trumpa do priseljencev. V središču Los Angelesa se je v znak nasprotovanja izgonom zbralo nekaj sto ljudi, županja Karen Bass pa je napovedala možnost ukinitve policijske ure. Manjši shodi so med drugim potekali še v Chicagu, New Yorku in San Antoniu.

