Kalifornija zahteva, da se Trumpu prepove pošiljanje marincev Svet 24 V ZDA je zadnje dni najbolj napeto na ulicah Los Angelesa, kjer so prejšnji teden izbruhnili protesti zaradi racij in aretacij zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice). Ameriški predsednik Donald Trump je tokrat v srditem sporu z demokratskim guvernerjem Kalifornije Gavinom Newsomom.

Sorodno