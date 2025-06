Zaradi pritiskov ob podpori študentom festival Exit v Srbiji letos zadnjič Primorske novice Zaradi pritiskov ob podpori študentom v Srbiji bo tamkajšnji festival Exit, ki je nastal pred 25 leti, letos potekal zadnjič. Organizatorji so v sporočilu za javnost pojasnili, da so od lani, ko so izrazili podporo študentskemu boju za svobodno in pravično družbo v Srbiji, izgubili vso javno finančno podporo. Festival bo med 10. do 13. julijem.

Sorodno



Omenjeni Novi Sad

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Ana Roš

Matej Arčon

Boštjan Cesar

Tadej Pogačar