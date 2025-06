Vlada pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo žičnico na Kanin Primorske novice Vlada je potrdila pismo o nameri, da je država pripravljena vložiti do 30 milijonov evrov v novo krožno kabinsko žičnico na Kanin, je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Pismo o nameri vsebuje več pogojev za Občino Bovec, glavna sta pridobljeno gradbeno dovoljenje in soliden investitor za ostale naprave in objekte na smučišču.

