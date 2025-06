V nesreči letala družbe Air India, ki je danes strmoglavilo po vzletu z letališča v Ahmedabadu na zahodu Indije, je umrlo več kot 200 ljudi. Na krovu letala je bilo skupno 242 potnikov in članov posadke, enega izmed potnikov so našli živega in se trenutno zdravi v bolnišnici. Več ljudi je umrlo tudi ob padcu letala na naseljeno območje. Enega izmed potnikov smo našli živega,” je po poročanju franc ...