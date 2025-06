V novi Demokraciji preberite: Palestinizacija Slovenije – izjemno nevaren projekt Kučanovega omrežja Demokracija Piše: Gašper Blažič Botri iz ozadja, ki krojijo politično dogajanje, so se znašli na »čistini«. V zadnjem času sta jih javno izpostavila predvsem Vladimir Prebilič in Borut Pahor, čeprav vsak na svoj način. Toda pogrom je doživel samo Pahor. Kaj se torej dogaja? Na dan, ko je premier Robert Golob »slavnostno« zaznamoval tretjo obletnico izvolitve svoje vlade in ko je KPK napovedala, da bo zaradi a ...

