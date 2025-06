Do Pogačarja je stopila navijačica, kar je naredil Tadej, pa je navdušilo svet (video) Ekipa Pred kolesarji na dirki po Dofineji je zahtevna šesta etapa. Kolesarje bo vodila od kraja Valserhone do gorske vasi Combloux z vzponom na cilj Col de la Cry v skupni dolžini 126,7 km. Udeleženci bodo morali premagati 2485 višinskih metrov. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) po petih etapah drži sedmo mesto v seštevku dirke.



