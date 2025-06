»Luč upanja« v dunajski katedrali: Medversko spominsko bogoslužje za žrtve graškega napada Radio Ognjišče Z medverskim spominskim bogoslužjem v stolnici sv. Štefana na Dunaju se je Avstrija poslovila od treh dni državnega žalovanja po najhujšem množičnem napadu v zgodovini države. Ob navzočnosti verskih voditeljev in političnega vrha so se z molitvijo, tišino in simboličnim dejanjem prižiganja sveč spomnili desetih žrtev tragičnega dogodka na srednji šoli v Gradcu.

