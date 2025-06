Pricurljale podrobnosti o napadalcu, ki je izvedel streljanje v Gradcu Nova24TV V medije so pricurljale prve fotografije 21-letnika, ki je v torek na srednji šoli v Gradcu, ki jo je v preteklosti obiskoval, izvedel strelski pohod, v katerem je življenje izgubilo 10 ljudi. Napadalec Arthur A., čigar priimek naj bi se glasil Achleitner, je skupaj z materjo samohranilko živel v stanovanju na obrobju Gradca, razkriva Kronen Zeitung. Sosedje so ga opisali kot “neopaznega” in ...

