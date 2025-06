Slovenke z 21 točkami novinke Neneh Sillah do zmage nad Grčijo RTV Slovenija Po dveh porazih so odbojkarice Slovenije v Zlati evropski ligi spet zmagale. V Velenju so bile s 3:2 boljše od Grčije. Najučinkovitejša je bila Neneh Sillah, ki je prvič igrala za Slovenijo. Izgledi za preboj na zaključni turnir vseeno niso dobri.

