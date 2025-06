Slovenke do tretje zmage v zlati ligi, naturalizirana Gambijka uspešno prestala krst Sportal Slovenske odbojkarice so na tretjem in hkrati zadnjem turnirju predtekmovanja zlate evropske lige v Velenju prišle do prve, skupno pa do tretje zmage. Po ogorčenem boju so po dveh urah in 27 minutah s 3:2 premagale Grčijo (23, -20, 19, -20, 11), z izgubo točke pa so si še zmanjšale možnosti, da bi se uvrstile na zaključni turnir na Švedsko.

