Koprski škof na medverskem srečanju: Proces ohranjanja miru se nikdar ne neha, je namreč trajen RTV Slovenija Koper gosti drugi Forum za dialog in mir na Balkanu, ki se ga poleg predstavnikov katoličanov, pravoslavcev, protestantov in muslimanov – veroizpovedi, ki so razširjene v balkanskih državah –, udeležuje tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

