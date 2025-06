Drugi »Forum za mir« predlagal medversko zavezništvo za zaščito življenja in družine Radio Ognjišče Udeleženci drugega »Foruma za mir«, ki je ta konec tedna potekal v Kopru, so sprejeli izjavo o skupnih vrednotah življenja za mir. Pri tem jih je vodila zavest nujnosti spoštovanja in sodelovanja med pripadniki različnih verskih izročil. Zavedajo se, da so kot verski voditelji prvi poklicani k preseganju političnih in drugih delitev, ki jih občutimo prebivalci Balkana, obenem pa ...

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Darko Jorgić

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Vinko Gorenak