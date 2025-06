Malo Frido, ki je z bratom zmagala v šovu Slovenija ima talent, zbil avto zurnal24.si Frida in Edvard sta žirijo in Slovence prepričala s hitrostnim računanjem in decembra lani zmagala v šovu Slovenija ima talent. Njun oče je zvečer sporočil, da je Frido zbil avto.

