Zmagovalko šova Slovenija ima talent zbil avto. 12 ur kasneje je že igrala šah. Primorske novice Minuli konec tedna je bil za družino Kaloh izjemno čustveno intenziven. Frido Kaloh, zmagovalko šova Slovenija ima talent skupaj z bratom Edvardom, je po državnem šahovskem prvenstvu do 12 let zbil avtomobil. Deklica je utrpela zlom oziroma počeno golenico, a se kljub hudemu šoku ni predala – že naslednji dan se je pogumno udeležila novega šahovskega dvoboja in z izkušenim nasprotnikom dosegla remi.

Sorodno



















Omenjeni Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Igor E. Bergant

Asta Vrečko

Anže Logar

Borut Pahor