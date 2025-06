V Ormožu je danes potekal vrhunec praznovanja 6. občinskega praznika – slavnostna seja z osrednjo proslavo, ki je bila prežeta s ponosom, hvaležnostjo in priznanjem tistim, ki bogatijo lokalno skupnost. Občina Ormož je na dogodku podelila sedem plaket posameznikom in organizacijam, ki so s svojim dolgoletnim delovanjem pustili izjemen pečat v občini. Župan Danijel Vrbnjak je v nagovoru poudaril, d ...