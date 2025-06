Na ministerialu v Tirani potrjuje zavezanost regionalnemu sodelovanju in vključevanju v EU Vlada RS Državna sekretarka dr. Melita Gabrič se je udeležila ministrskega zasedanja Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), ki ga je gostila predsedujoča procesu Albanija. Ministri so na plenarnem zasedanju razpravljali o ključni vlogi povezovanja pri spodbujanju gospodarske rasti in vključevanju udeleženk procesa, ki si prizadevajo za članstvo v Evropski unij.

