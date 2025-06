Tretjo noč obstreljevanja med Izraelom in Iranom žrtve na obeh straneh Primorske novice Iranci in Izraelci so se danes zbudili v dimu in ruševinah, potem ko sta državi ponoči še razširili medsebojne napade. Izraelske reševalne službe so sporočile, da je bilo ponoči ubitih najmanj 10 ljudi, vključno z otroki, okoli 200 je ranjenih. Na iranski strani naj bi bilo žrtev skupaj okoli 100, poročajo tuje tiskovne agencije.

