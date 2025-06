Izraelski napad še povečal negotovost na finančnih trgih RTV Slovenija Ob znakih, da se obeta trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, so delniški trgi hiteli rekordom naproti, nato pa je spopad med Izraelom in Iranom povzročil preplah. Cene nafte so šle krepko navzgor, varno zatočišče je bilo zlato, ne pa vladne obveznice.

Sorodno