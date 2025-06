Milijoni proti Trumpu na njegov rojstni dan: 'Moramo braniti demokracijo' 24ur.com Medtem, ko je v ameriški prestolnici potekala vojaška parada ob 250. obletnici ameriške vojske (ki je sovpadala z 79. rojstnim dnem Donalda Trumpa), so se v več ameriških mestih odvili množični protesti proti ameriškemu predsedniku. Kot so povedali organizatorji, se je več sto protestov, ki so potekali po ZDA, udeležilo na milijone ljudi.

