'Imamo predsednika, ki je sebe naredil za kralja in diktatorja' 24ur.com V več ameriških mestih so se ob 250. obletnici ameriške vojske, ko so v Washingtonu priredili parado, odvili množični protesti, kjer so nasprotovali Trumpu in njegovi politiki. Med udeleženci so bili tudi nekateri hollywoodski zvezdniki, ki so že v času predsedniške kampanje glasno nasprotovali Trumpovi izvolitvi.

Sorodno

















































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Vladimir Prebilič

Milan Kučan

Vinko Gorenak

Borut Pahor