Tonin: Trmasto vztrajanje na enih in istih obrazih na desni nas že desetletja pošilja v opozicijo RTV Slovenija Prvak NSi-ja Matej Tonin je dejal, da so v stranki siti novih obrazov, ki "uničujejo Slovenijo". "Hkrati želimo tudi jasno povedati vsem na desni strani, da je trmasto vztrajanje zgolj na enih in istih obrazih tudi lahko kontraproduktivno," je poudaril.

