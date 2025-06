Tonin na taboru NSi: »Čas je, da naša generacija prevzame dolžnost za Slovenijo« Družina

V Vitanju je v nedeljo, 15. junija, potekal tradicionalni tabor in družinski dan NSi. Predsednik stranke Matej Tonin je bil v govoru kritičen do dela vlade pod vodstvom Roberta Goloba in dejal, da ima opozicija veliko odgovornost, da najde politično formulo za zamenjavo vlade, trmasto vztrajanje na enih in istih obrazih pa da je lahko pri tem kontraproduktivno....

