Krevs: »Bojim se, da bo orožje znova zamenjalo diplomacijo.« Radio Ognjišče Že tretji dan zapored potekajo intenzivni raketni napadi med Iranom in Izraelom. Uradni Teheran sporoča, da so izraelski napadi skupno terjali več kot 100 žrtev, v Jeruzalemu pravijo, da je doslej 13 ljudi izgubilo svoje življenje, na stotine je ranjenih na obeh straneh. Poročajo o veliki gmotni škodi na civilnih, poslovnih pa tudi naftnih in plinskih objektih.



