Borštnikov prstan prejela Nataša Barbara Gračner SiOL.net V Mariboru se je nocoj s podelitvijo nagrad sklenil 60. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadela prvakinja SNG Drama Ljubljana Nataša Barbara Gračner, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega.

