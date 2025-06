S podelitvijo nagrad se je včeraj zvečer v Mariboru sklenil jubilejni 60. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan si je nadela prvakinja ljubljanske Drame Nataša Barbara Gračner, za najboljšo predstavo s premiero v lanskem letu pa so izbrali uprizoritev Kazimir in Karolina v režiji Nine Rajić Kranjac in produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega. »Boršnikov prstan Nataši Barbari Gračner ...