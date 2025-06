Slovenija je sredi zgodovinsko pomembnega trenutka, ko mednarodne razmere zahtevajo jasnejše, bolj suvereno in premišljeno zunanjepolitično držo. Ob izidu tiskane izdaje knjige Soglasje za zgodovinski trenutek, ki jo podpisuje 74 avtorjev, so nekateri izmed njih naslovili odprto pismo slovenski vladi. V njem opozarjajo na zaskrbljujoče razmere v mednarodni skupnosti ter na nezadostno in pogosto zm ...