Poleti moramo biti še posebej pozorni na strele! Tehnozvezdje Avtor PR Izklopimo naprave v času neviht in pred odhodom na dopust, da nas ne preseneti bliskoviti obisk! V pomladnih in poletnih mesecih, ko so nevihte pogostejše, v Sloveniji beležimo znatno povečanje števila udarov strel. Zavarovalniške statistike kažejo, da je največ poškodb zaradi udarov strel (42 %) prav na komunikacijskih napravah: modem, TV-komunikator, računalnik … Zato je ob daljših odsotnosti ...

