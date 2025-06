Letošnji slogan »Obnovimo tla, odklenimo priložnosti« obeležuje Svetovni dan boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam, ki ga vsako leto zaznamujemo 17. junija že od leta 1994. Ob tej priložnosti svetovna skupnost opozarja na eno največjih okoljskih groženj sodobnega časa – izgubo rodovitnih tal, ki so ključna za pridelavo hrane, upravljanje z vodnimi viri, odpornost skupnosti in ohranj ...