Oranžno opozorilo za Primorsko zaradi možnih neviht v ponedeljek Primorske novice Po večinoma sončni in vroči nedelji, ko le v alpskem svetu niso izključene kakšne kratkotrajne nevihte, bo v ponedeljek vreme spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Predvsem na Primorskem in v južnem delu Slovenije so lahko te nevihte tudi močnejše. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za Primorsko izdala oranžno opozorilo.

