Olimpijo zapušča prvi strelec Raul Florucz, Celje ima dva novinca Sportal Raul Florucz zapušča Zmaje in se v zameno za, kot so zapisali pri Olimpiji, rekordno odškodnino iz slovenske lige seli v belgijski Royale Union Saint-Gilloise. Dva novinca pa so predstavili v Celju: z ukrajinskim klubom Vorskla Poltava so se dogovorili za prestop Milota Avdylija, iz kranjskega Triglava pa je prišel otrok zagrebškega Dinama Ivica Vidović.

Sorodno































Omenjeni Celje

Ukrajina

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Asta Vrečko

Aleksandra Pivec

Robert Golob

Tadej Pogačar

Josip Iličić