Josip Iličić znova oblekel dres Kopra Lokalec.si Koprčani so na svoji spletni strani uradno potrdili prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, poroča 24ur.com. Kranjski virtuoz, ki je nazadnje nosil dres Maribora, se je z Obalčani dogovoril za enoletno sodelovanje. “Veseli me novo, a tudi znano okolje, tu sem naredil prve korake v članskem nogometu. Koper je nogometno mesto, navijači si zaslužijo všečno igro in dobre rezultate. ...

