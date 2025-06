V ljubljanskem BTC-ju kupce obnorela nova pop-up trgovina SiOL.net V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC v dvorani A je številne kupce obnorela nova pop-up trgovina King Colis, ki prodaja izgubljene in nikoli dostavljene pakete. Kupci lahko v paketih različnih velikostih dobijo karkoli, v njih se lahko med drugim skrivajo tehnološke novosti ali pa čisto običajni kozarci in druge malenkosti. Posebnost trgovine je le to, da kupci ne vedo, kaj je v paketu, dokler ga ne kupijo in odprejo.

