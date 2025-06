Tudi Portugalci in Francozi četrtfinalisti EP do 21 let Dnevnik Na evropskem nogometnem prvenstvu reprezentanc do 21 let na Slovaškem je znanih šest od osmih udeležencev četrtfinala. Po Španiji, Italiji, Nemčiji in Danski sta si danes mesto med osmerico zagotovili še Francija in Portugalska.

