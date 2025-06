Izpod ruševin izkopali nova trupla SiOL.net Število žrtev napada na Kijev, ki ga je Rusija izvedla v noči iz ponedeljka na torek, se je povečalo na 21, so danes sporočili ukrajinski reševalci in generalštab oboroženih sil, potem ko so izpod ruševin izkopali nova trupla. Ob tem so v enem najhujših napadov na prestolnico od začetka vojne zabeležili tudi več kot 130 ranjenih.

