Piše: C. R. Število žrtev napada na Kijev, ki ga je Rusija izvedla v noči iz ponedeljka na torek, se je povečalo na 23, število pa najbrž še vedno ni dokončno, saj reševalci še niso odstranili vseh ruševin devetnadstropnega bloka, so danes sporočili ukrajinski reševalci in generalštab oboroženih sil. Ob tem so v enem najhujših napadov na prestolnico od začetka vojne zabeležili tudi več kot 130 ran ...