Na Viču odprtje informacijskega središča za državljane tretjih držav Vlada RS Na odprtju informacijskega središča Infotujci na Tržaški ulici so sodelujoči poudarili pomen dostopa do informacij za lažjo integracijo državljanov tretjih držav. Kot je dejala direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, bo informacijsko središče namenjeno predvsem delavcem in študentom iz tretjih držav, pa tudi tistim, ki si v Sloveniji ustvarjajo družino.

