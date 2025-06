Sindikat Mladi plus: Vlada še vedno ignorira prekarce Svet 24 Sindikat Mladi plus skupaj s somišljeniki je vlado, z ministrstvom za delo na čelu, znova spomnil na neizpolnjene predvolilne obljube glede odprave prekarnosti in pozval k reševanju najbolj perečih težav. Če med poletjem ne bodo obveščeni o napredku pri izpolnjevanju zahtev, napovedujejo obsežnejše javne akcije.

