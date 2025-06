MZEZ: Pred potovanjem v tujino se pozanimajte o razmerah na območju Dnevnik Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so pred prihajajočimi poletnimi počitnicami državljane danes pozvali, naj pri načrtovanju poti v tujino preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti in poskrbijo

Sorodno