V Italiji v petek zaradi stavke pričakovati motnje v javnem prometu SiOL.net Italijanski sindikati so za petek sklicali 24-urno splošno stavko v javnem in zasebnem sektorju, zaradi katere je v Italiji že od četrtka zvečer pričakovati precejšnje motnje v letalskem, železniškem, avtobusnem in ladijskem prometu, poročajo italijanski mediji.

Sorodno



Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Asta Vrečko

Branko Grims