V Italiji danes zaradi stavke ohromljen javni promet Primorske novice Italijani so v četrtek zvečer začeli 24-urno stavko, ki bo po pričakovanjih danes ohromila javni potniški promet, vključno z letalskim in ladijskim. Sindikati med drugim zahtevajo zvišanje plač, obnovitev kolektivnih pogodb in skrajšanje delovnega časa, nasprotujejo tudi privatizaciji in vse večji negotovosti dela, so poročali italijanski mediji.

