Slavnostno odprli prenovljene prostore Gradu Štanjel (FOTO) Primorske novice V Štanjelu so včeraj slavnostno odprli prenovljene prostore Gradu Štanjel, v katerem so zaživeli Prireditveni center v dvorani Kobencl v prvem nadstropju, prvi Muzej slovenskega jezika in knjige in kulturni inkubator KIŠ.

