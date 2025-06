Slovenske besede so dobile svoj dom: na obnovljenem Gradu Štanjel so odprli muzej slovenskega jezika RTV Slovenija Po petih desetletjih se je končala obnova Gradu Štanjel, ki je ob tej priložnosti obstoječim vsebinam dodala novo – zdaj v stavbi domuje tudi muzej slovenskega jezika in knjige, edinstvena razstava, ki predstavlja knjižne mejnike iz slovenske zgodovine.

