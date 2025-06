Na primorski avtocesti poročajo o močno zgoščenem prometu. Vozni čas od Ljubljane do Kopra in obratno se je ob 15. uri podaljšal za dobrih 45 minut, še dopoldne pa so vozniki od Ljubljane do Kopra zaradi zastojev potrebovali kar poltretjo uro. Zaradi katoliškega praznika telovo, ki je v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, na Darsu opozarjajo na povečan promet od severne pr ...