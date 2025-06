“Parkirišča na avtocestah” postajajo pod trenutno vlado Roberta Goloba del našega vsakdanjika. Vsak dan poročamo o zastoju na ljubljanskem obroču in avtocesti proti Primorski, poleg običajnih dnevnomigrantskih dogodivščin, kjer ljudje ob delovnikih kot na carini v bivši SFRJ čakajo v kolonah od Blagovice, Kranja, Višnje Gore in Vrhnike. Dars nam po novem priporoča, kdaj naj se odpravimo na pot, in ...