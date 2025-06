Vlada potrdila spremembe krovnega zakona v kulturi Primorske novice Vlada je na današnji seji potrdila spremembe zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, s katerim želi resorno ministrstvo posodobiti kulturni sektor. Kot je v izjavi po seji povedala ministrica Asta Vrečko, so si za glavni cilj zadali, da sektor postane enovit ekosistem, v katerem so vsi deležniki medsebojno povezani in usklajeni.

